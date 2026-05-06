Ricardo Villanueva firma alianza para apostar por carreras con doble titulación internacional

Este miércoles, el subsecretario de Educación Superior en la Secretaría de Educación Pública de México, Ricardo Villanueva, dio a conocer que participó en la firma de un convenio con instancias internacionales para apostar por mejoras a la educación en México.

Dijo que, en compañía del secretario de Educación de México, Mario Delgado, se firmó una carta de intención entre la Secretaría de Educación Pública y la Embajada de Francia en México, como "un paso importante para seguir construyendo puentes a través de la educación".

Villanueva destaca acuerdo con Francia para impulsar educación, movilidad y formación académica

"Recibimos a la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, y a su equipo, con quienes compartimos la visión de formar juventudes con más oportunidades, herramientas y una mirada global", dijo el exrector de la Universidad de Guadalajara a través de sus redes sociales oficiales.

Esta alianza, señaló Ricardo Villanueva, buscará impulsar temas fundamentales en la educación, como la promoción de la lectura, la cultura y el arte; el fortalecimiento de la educación técnica y dual; la formación docente; la movilidad estudiantil y la doble titulación entre instituciones de México y Francia.

Visita a Guadalajara refuerza coordinación con la UdeG y agenda educativa en Jalisco

Ayer el subsecretario estuvo de visita en la ciudad de Guadalajara para asistir al primer informe de la rectora de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter.

Durante su visita, y en entrevista con medios de comunicación, el subsecretario destacó la coordinación que mantiene con Planter Pérez, y aplaudió que siga creciendo la matrícula de la casa de estudios.

También comentó un poco sobre la iniciativa que se trabaja, en coordinación con el senador Carlos Lomelí, para analizar el uso en exceso de pantallas en las escuelas.

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