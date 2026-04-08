El 30 de abril, fecha en la que se conmemora el Día del Niño y la Niña en México, genera año con año una interrogante recurrente entre padres de familia y tutores: ¿hay clases o no? ¡Esto es lo que dice el calendario oficial de la SEP al respecto, entérate!

¿Qué dice el calendario de la SEP sobre las clases del 30 de abril del 2026?

De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026 emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), este jueves 30 de abril de 2026 está marcado como un día de clases regulares para todos los niveles de educación básica (preescolar, primaria y secundaria). A diferencia de los días de asueto oficial, esta festividad no implica la suspensión de labores docentes ni administrativas.

La confusión sobre la asistencia el 30 de abril suele derivarse de su cercanía con el primer puente vacacional del mes de mayo. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y el calendario de la SEP, el viernes 1 de mayo (Día del Trabajo) es una fecha de suspensión obligatoria de labores.

¿Qué días libres sí están contemplados por la SEP para mayo?

Es fundamental destacar que, aunque el 30 de abril sí hay clases, el calendario oficial contempla otras fechas de descanso cercanas que sí afectan la jornada escolar. Según los registros de la dependencia, además del 1 de mayo, los estudiantes disfrutarán de una suspensión de labores el martes 5 de mayo (en conmemoración de la Batalla de Puebla) y el viernes 15 de mayo (con motivo del Día del Maestro).

Estas fechas están plenamente integradas en el sistema de planeación educativa como días inhábiles garantizados.

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Ante la falta de una suspensión oficial, las autoridades educativas recomiendan a los padres mantenerse en comunicación constante con la dirección de cada plantel. Según el portal de análisis pedagógico Global Education News, cada escuela posee cierta autonomía para organizar sus festejos internos, lo que puede derivar en cambios de horario (salidas anticipadas) o requerimientos específicos (como el uso de ropa casual en lugar del uniforme escolar).

"El objetivo es celebrar a la niñez sin descuidar la responsabilidad institucional de la asistencia", refiere el marco normativo de la SEP. Por tanto, se exhorta a la comunidad educativa a cumplir con la jornada del 30 de abril, entendiendo que se trata de un día conmemorativo de reflexión y convivencia, pero no de asueto nacional.

JM

