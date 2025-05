Esteban no se cansaba de correr. Le daba la vuelta al árbol. En enero cumplió seis años y ya está aprendiendo a leer y escribir. “Quiero que haya más juegos como estos cerca de mi casa para salir siempre, pero mi mamá no me deja salir solo. Que haya más juegos y que pueda salir”, pidió Esteban, con ayuda de su mamá, porque le urgía irse otra vez. “Nunca se está quieto”.

Más de 10 mil personas de toda la ciudad acudieron ayer al Parque de las Niñas y los Niños para celebrar La Fiesta de Abril, un evento que conmemora a las infancias del municipio en su día. Los pequeños se divirtieron en el futbolito humano, en la fuente y en los juegos, pero lo que cautivó a todos los presentes fue la rifa de juguetes que organizó el Ayuntamiento de Zapopan encabezado por Juan José Frangie, quien destacó que: “En Zapopan queremos que las niñas y niños sólo tengan dos cosas por las que deban preocuparse: estudiar y divertirse”.

Bicicletas, muñecas, patinetas y consolas de videojuegos fueron algunos de los más de 400 regalos que los menores ganadores se llevaron a casa. Esteban no alcanzó boleto para la rifa, pero parecía no importarle, pues estaba comiendo unas papas junto con dos niños que acababa de conocer.

“Quiero que por mi casa pongan más juegos como los que hay aquí porque a mis papás no les gusta llevarme tan lejos”, comentó María Fernández, quien tiene nueve años.

Frangie aseguró que esta fiesta es producto del trabajo en equipo entre las distintas dependencias de Gobierno, quienes se han preparado para recibir a las niñas y los niños no sólo en este espacio, sino también en los distintos festejos en las colonias. “Que sepan que en Zapopan vemos mucho por sus hijos, por las niñas y los niños… y así vamos a seguir trabajando. Son el futuro de Zapopan y queremos dejarles el mejor municipio de toda la República Mexicana”.

Los niños como Diego, de siete años, coincidieron en que el parque es de los mejores, sobre todo por la seguridad. Por eso, piden que se amplíen este tipo de espacios.

CT