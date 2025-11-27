En plena sesión, la diputada del PT Martha Aracely Cruz Jiménez, acusó de misógino a Cuauhtémoc Blanco, motivo por el que la denuncia fue turnada a la Comisión de Ética.

En la sesión de ayer, la congresista pidió la voz desde su curul para hacer pública la querella: “Para denunciar un acto de acoso en este recinto. Me veo obligada a levantar la voz para denunciar un hecho que no solamente me afectó a mí, sino que refleja un problema mucho más profundo de nuestra cultura institucional. En este recinto, en pleno ejercicio de mis funciones, fui objeto de una forma de violencia simbólica y sexual, la simulación de un beso, un gesto que algunos intentan minimizar pero que constituye una modalidad clara de acoso sexual”, expresó.

Lo anterior, luego de que el martes, durante su mensaje por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la diputada oaxaqueña reprochó que Morena haya protegido el no desafuero de Cuauhtémoc Blanco, motivo por el que el legislador salió del pleno y le lanzó un beso.

“Pretendió ridiculizarme, desautorizarme y recordarme que para algunos mi presencia política sigue siendo un espacio que creen tener derecho a invadir”. Dijo que actos como este normalizan el machismo.

“La violencia simbólica no es un juego, el acoso sexual no es un malentendido, y la revictimización no es una simple falta de empatía, es una forma de violencia que legitima a los agresores y silencia a las víctimas”, aseveró.

Tras la denuncia, Blanco compartió un comunicado en sus redes sociales, donde aseguró que el beso que envió la legisladora petista “no tuvo intención ofensiva”.