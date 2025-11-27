Jueves, 27 de Noviembre 2025

¿Sheinbaum asistirá al sorteo del Mundial 2026? Esto dijo

Sheinbaum fue cuestionada sobre si asistirá o no al sorteo del Mundial 2026, programado para el próximo 5 de diciembre 

El Mundial 2026 se disputará el próximo verano en 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá. SUN / PRESIDENCIA

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo este jueves, que evalúa la posibilidad de viajar a Washington el próximo 5 de diciembre para presenciar el sorteo del Mundial 2026.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum indicó que está a la espera que se confirme la asistencia al evento del presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y agregó que "dependiendo de ello asistiría al sorteo".

Al ser cuestionada, sobre si aprovecharía la visita a Washington para tener un primer encuentro en persona con Trump, la Mandataria señaló que no había nada concreto.

"Ya veríamos si es el caso de la posibilidad de una reunión, también de acuerdo con la agenda del presidente Trump", dijo Sheinbaum.

El Mundial 2026 se disputará el próximo verano en 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá.

Cooperación en seguridad 

Sheinbaum adelantó que después del 5 de diciembre se realizará en México la segunda reunión del grupo de alto nivel para la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos, que se conformó en septiembre durante la visita al país del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El primer encuentro del grupo fue el 26 de septiembre en la ciudad fronteriza de McAllen, Texas.

El grupo se creó con el objetivo de dar seguimiento a las acciones de cooperación bilateral para el combate al tráfico de drogas, armas y migrantes y el tránsito ilegal de combustibles.

