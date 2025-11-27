Marcha de Ayotzinapa en CDMX: esta es la ruta y horario hoy 27 de noviembre

A once años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa. Las madres, padres y familiares de los normalistas desaparecidos convocaron este 27 de noviembre a una manifestación en la Ciudad de México (CDMX); en esta nota te contamos los detalles que necesitas saber sumado a otras movilizaciones que también tendrán lugar. Según señaló la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), hay previstas 6 concentraciones; 5 citas pendientes; 2 rodadas de ciclistas y 8 eventos de esparcimiento en diferentes puntos, a continuación te presentamos algunas de ellas para que extremes precauciones.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO