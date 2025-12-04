Gritos, protestas y acusaciones marcan la aprobación exprés de la Ley de Aguas

La reforma de la Ley de Aguas planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo congelada dos meses en la Cámara de Diputados, pero una vez que recibieron luz verde, los diputados del oficialismo la aprobaron en fast track en un sólo día.

Ayer, a las 10 de la mañana se echó a andar la maquinaria de la mayoría, y en menos de dos horas, la aplanadora de Morena y sus aliados avalaron el dictamen en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, y de inmediato se envió a la Mesa Directiva para que se discutiera en la sesión que inició ayer.

A las 14:30 horas, el pleno comenzó la discusión, por lo que los diputados tan sólo tuvieron dos horas y media para estudiar un dictamen de 556 páginas, y 50 modificaciones que hizo la Comisión. Los diputados de la oposición, desde el inicio, cuestionaron la prisa de los legisladores del oficialismo, por aprobar la reforma, ante las diversas protestas de cientos de productores agrícolas de Baja California, Tlaxcala, Veracruz, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, Chihuahua, entre otras entidades, que se opusieron a los cambios legales planteados por el Ejecutivo, porque afectará la producción de alimentos, aseguraron.

De hecho, desde las 09:30 horas, ayer la Cámara de Diputados fue rodeada por decenas de tractores, autobuses y vehículos particulares de los productores, que manifestaron su desacuerdo con la reforma, pero que no fueron recibidos ni escuchados por los diputados de la mayoría.

Por el contrario, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, desacreditó las protestas de los trabajadores del campo y aseguró que reclamaron porque estaban desinformados.

"Ha privado este día la desinformación e incluso ha provocado la movilización creo yo, de sectores del campo, sin justificación porque quizás ellos no tenían la información de lo que ahora estamos discutiendo", dijo.

Después de 24 horas, más de 220 oradores y casi 70 modificaciones hechas sólo por el bloque mayoritario de Morena, PT y PVEM, los diputados de oposición denunciaron que dichos cambios sólo fueron "cosméticos" y "no le movieron ni una coma" a la reforma propuesta por Sheinbaum Pardo.

Legisladores del PRI subieron a tribuna con carteles que rezaban: "El agua es de todos, no de Morena", "Morena quiere a los campesinos en la cárcel", "Sin agua en el campo, no hay alimento en tu mesa", "Morena odia al campo", "El agua es vida, no botín político".

Los diputados tricolores también llevaron fotos de Emiliano Zapata, y previamente mostraron un cartel que decía: "Si Zapata viviera…con esta pin… ley no estuviera".

Por su parte, los panistas acusaron a varios perfiles de Morena, entre legisladores, funcionarios y exfuncionarios, de ser "acaparadores de agua". Entre ellos, la diputada Olga Sánchez Cordero, la gobernadora Layda Sansores y uno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) afirmó que la Conagua recibe 34 mil millones de pesos menos cada año, y en los siete años que lleva Morena en la Presidencia de la República, la Comisión ha dejado de recibir 240 mil millones de pesos.

"Aquí están, por ejemplo, Layda Sansores con 638 mil millones de metros cúbicos de acaparamiento de agua, en Campeche, que lo sepan los campechanos; José 'ratón' López Beltrán con Vidanta, millones de metros cúbicos en Nayarit, en Sonora, en Guerrero, en Quintana Roo, con todo el grupo Vidanta, qué es el patrón de José 'ratón' López Beltrán, a través de su filial Kei Partners.

"Y qué decir, por aquí debe estar una diputada de nombre Olga Sánchez Cordero, 2.6 millones de metros cúbicos en acaparamiento de agua en el estado de Nuevo León; y también está el lavador principal de la oficina del expresidente de México López Obrador, ahí también estaba Alfonso Romo a través de la empresa Enerall, 5 millones de metros cúbicos en Yucatán, que se estaban robando de todos los cenotes sagrados de la Península yucateca.

"Y vamos a hablar de Altagracia Gómez, la heredera de Minsa, esa que se queda con los 346 millones de pesos de contratos del gobierno con harinas, dictándole el precio de garantía a los productores mexicanos, 2.2 millones de metros cúbicos que se está llevando en acaparamiento, Altagracia Gómez, quien es la asesora económica de la presidenta Claudia Sheinbaum", dijo Téllez.

Los gritos, insultos y jaloneos tampoco faltaron durante la discusión de la reforma a la Ley de Aguas. Uno de los momentos ríspidos lo protagonizaron los coordinadores del PRI, Rubén Moreira, y de Morena, Ricardo Monreal.

Reclamos y gritos escalaron a empujones

El priista, apoyado por su bancada y la del PAN, exigió a gritos al morenista y su grupo parlamentario presentar la consulta hecha a los pueblos indígenas, como lo establece la Constitución, para tener su opinión sobre la reforma a la Ley de Aguas.

"¡Muestren la consulta a los pueblos originarios, muéstrenla, hagan algo, traidores a la patria!, ¡yo también sé gritar!, ¿dónde está la consulta, traidores a la patria?, porque esa es la premisa inicial para discutir eso", exclamó Moreira.

Monreal respondió molesto y negó que haya prometido realizar una consulta: "¡Nunca dije que habían sido consultada las comunidades para esta ley!".

Los reclamos y gritos escalaron a empujones cuando diputados del PAN fueron a confrontar al petista Adrián González Naveda, en los espacios que ocupan las curules de Morena y el PT.

La diputada Lilia Aguilar (PT) trató de calmar los ánimos y se metió a detener los empellones entre sus compañeros y los panistas.

Por su parte, la diputada Laura Ballesteros (MC) afirmó que con la aprobación de la reforma a la Ley de Aguas "vendrá una crisis hídrica para el país", y acusó que los legisladores de la mayoría no le hicieron ningún cambio de fondo al proyecto del Ejecutivo.

"No se le ha movido ni una coma relevante a este dictamen, después de un día entero de discusiones, ríndale cuentas a la gente sobre esa farsa. Es la reforma más importante del sexenio y no pudieron moverle ni una coma para hacerla relevante", dijo.

Al final de la presentación de reservas, después de más de 20 horas de discusión, a las 12:35 horas de hoy, los coordinadores del PRI, Morena, PT y PVEM empezaron a subir a tribuna para cerrar el debate, ya calmados, hicieron llamados a la civilidad para dejar atrás el encono que pudieran haber provocado las acusaciones que se lanzaron mutuamente durante la discusión de la reforma a la Ley de Aguas.

EE