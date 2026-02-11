Explota bodega donde se almacenaba combustible robado en Tepetitlán

Una explosión presuntamente causada por el almacenamiento de combustible ilegal movilizó a los cuerpos de seguridad y rescate en la comunidad de Sayula Pueblo, en el municipio de Tepetitlán, Hidalgo.

El incidente se registró al interior de una bodega utilizada para el almacenamiento de combustible. Los reportes señalan que el siniestro fue advertido por vecinos que, tras escuchar un estruendo y observar llamas que fueron visibles a varios kilómetros, solicitaron el apoyo de las autoridades.

Durante una inspección preventiva en el inmueble se localizaron diversos contenedores con combustible, así como una camioneta que se encontraba al interior del predio.

Se informó que no hubo personas lesionadas en tanto personal de Protección Civil y Bomberos realizaron trabajos de contención para evitar la propagación del fuego y un incidente mayor.

Pobladores acusaron que la alcaldía ha sido omisa ante las constantes denuncias sobre sitios de venta y almacenamiento que ponen en riesgo la vida de los habitantes del lugar.

Tepetitlán es una de las zonas donde se registra un importante número de tomas clandestinas, así como trasiego de combustible.

MF