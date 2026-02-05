Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 5 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este jueves 5 de febrero prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 73%.Según se anuncia, el clima presenta un 72% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 8 kms por hora.Viernes 6 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Sábado 7 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20Lunes 9 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20Martes 10 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20Miércoles 11 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21Jueves 12 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en El Salto