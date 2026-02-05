Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 5 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este jueves 5 de febrero prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 73%.

Según se anuncia, el clima presenta un 72% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 8 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 6 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Sábado 7 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20

Lunes 9 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Martes 10 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Miércoles 11 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Jueves 12 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

