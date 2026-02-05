Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 5 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 5 de febrero informa que estará con nubes con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 30%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 6 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Sábado 7 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Domingo 8 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Martes 10 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Miércoles 11 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Jueves 12 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

