Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 5 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 5 de febrero informa que estará con nubes con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 30%.Viernes 6 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Sábado 7 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Domingo 8 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Martes 10 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Miércoles 11 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Jueves 12 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19