Senado de la República se pronuncia sobre conflicto en Medio Oriente

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, respaldó el llamado del Gobierno de México para privilegiar la vía diplomática y la solución pacífica del conflicto en Medio Oriente.

Lee también: Caen 18 personas ligadas al cártel Nueva Generación en Zacatecas

En apego a nuestros principios constitucionales, destacó: "México exhorta a resolver las controversias mediante el diálogo, a fin de preservar la paz y la estabilidad en la región, por el bien del mundo entero".

La senadora de Morena compartió el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que expresa que nuestras embajadas en el Medio Oriente permanecerán atentas y en contacto continuo con las y los connacionales que residen o transitan en la región, a fin de proporcionarles la asistencia consular que requieran.

"Ante la escalada militar en Medio Oriente, respaldamos el llamado de la Secretaría de Relaciones Exteriores a privilegiar la vía diplomática y abstenerse del uso de la fuerza. En apego a nuestros principios constitucionales, México exhorta a resolver las controversias mediante el diálogo, a fin de preservar la paz y la estabilidad en la región por el bien del mundo entero", publicó Castillo Juárez en redes sociales.

Te puede interesar: Sheinbaum reafirma postura pacifista de México ante ataques de EU en Irán

Sheinbaum afirmó que México mantendrá su postura pacifista ante el ataque de Israel y EU en Irán

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México mantendrá su postura pacifista ante el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán, subrayando que el país seguirá privilegiando la vía diplomática y el diálogo frente a los conflictos internacionales.

Tras concluir un evento público en Culiacán, Sinaloa, la Mandataria reiteró que México buscará la paz en Medio Oriente, insistiendo en la importancia de evitar la violencia y fomentar soluciones pacíficas que contribuyan a la estabilidad regional y global.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS