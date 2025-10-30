El Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular con el voto de Morena y sus aliados la nueva Ley Orgánica de la Armada de México que busca fortalecer las capacidades operativas, estratégicas, tecnológicas y de ciberdefensa de la Armada de México, mejorando su formación, adiestramiento e inteligencia, la cual fue turnada al Ejecutivo Federal.

Con 68 votos a favor de Morena, PT y PVEM, así como 32 en contra del PAN, PRI y MC, se avaló la reforma que fue calificada por la oposición como un paso más a la militarización del país y sin nada que combata el huachicol fiscal que se consolidó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

La reforma busca consolidar una Autoridad Marítima Nacional para la protección en las zonas marinas, costas, puertos, recintos portuarios, terminales, marinas e instalaciones portuarias nacionales, así como el refuerzo a la vigilancia y detección en aduanas, zonas costeras, marinas e instalaciones estratégicas.

De acuerdo con la nueva ley, la Armada de México tendrá atribuciones para impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico del sector marítimo para la seguridad y soberanía del territorio nacional.

