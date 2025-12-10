Senado aprueba reforma que prohíbe vapeadores y cigarrillos electrónicos

El Senado de la República aprobó la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la fabricación, importación, comercialización y uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares, así como otras disposiciones en materia de salud.

El proyecto fue avalado en lo general con 76 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 37 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. En lo particular, la votación cerró con 76 votos a favor, 36 en contra y una abstención, por lo que el dictamen fue enviado al Ejecutivo Federal para su promulgación.

Durante la discusión, Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) criticó la medida al señalar que representa una política prohibicionista que evita regular o investigar con seriedad el fenómeno del vapeo. Por su parte, Karla Guadalupe Toledo Zamora (PRI) advirtió que la prohibición no eliminará el consumo, sino que fomentará el mercado negro entre los jóvenes.

En contraste, Alfonso Cepeda Salas (Morena) defendió la reforma al afirmar que su objetivo es proteger la salud pública y reforzar el sistema sanitario nacional, mientras que Maki Ortiz Domínguez (PVEM) subrayó que la reforma también incluye avances en infraestructura médica, tecnología y adquisición consolidada de medicamentos.

Pese a la presentación de nueve reservas y dos votos particulares, la mayoría legislativa mantuvo su respaldo al dictamen, consolidando así una de las reformas más amplias en materia de salud impulsadas por el actual gobierno.

