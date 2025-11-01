El calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) entrará el lunes en su tercer mes completo, y millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria continúan con las actividades académicas tras el regreso a clases del 1 de septiembre. Sin embargo, noviembre no será de asistencia continua, ya que el documento oficial marca dos días sin clases para los alumnos de educación básica en todo México.

Días sin clases en noviembre 2025

De acuerdo con la SEP, el mes de noviembre contará con 18 días efectivos de clase y dos jornadas de suspensión. Estas pausas están destinadas a actividades institucionales y conmemorativas, por lo que padres de familia y docentes deben considerarlas para organizarse con anticipación.

El viernes 28 de noviembre de 2025 no habrá clases debido a la reunión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). Este encuentro se realiza el último viernes de cada mes y tiene como propósito que los maestros trabajen en la planeación y evaluación del avance académico de los alumnos.

¿Habrá puente en noviembre 2025?

Además de la suspensión por el Consejo Técnico Escolar, el calendario marca otro descanso en el mes. El lunes 17 de noviembre será día inhábil, ya que se recorrerá la conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana. Al coincidir con el sábado 15 y domingo 16, los estudiantes disfrutarán de un megapuente que se extenderá durante tres días, antes de regresar a clases el martes 18.

En total, noviembre de 2025 tendrá 18 días de clases dentro del ciclo escolar 2025-2026, el cual contempla 185 días efectivos y concluirá en julio del próximo año.

Con estas fechas, noviembre no será un mes completamente académico, pues las pausas del megapuente de la Revolución Mexicana y del Consejo Técnico Escolar ofrecerán un breve respiro a estudiantes, docentes y familias antes del cierre del año.

Calendario noviembre 2025: ¿Qué días no hay clases según la SEP?

Fecha | Motivo de suspensión | Tipo de descanso

Lunes 17 de noviembre | Conmemoración del Día de la Revolución Mexicana | Se recorre el 20

Viernes 28 de noviembre | Reunión del Consejo Técnico Escolar (CTE) | Suspensión oficial de labores docentes

