Little Caesars lanza los Martes Navideños con producto gratis durante diciembre

Little Caesars se suma al espíritu navideño con una promoción que encantará a los fanáticos de la pizza. Durante todos los martes de diciembre de 2025, la cadena regalará una orden de Crazy Puffs —con valor de 49 pesos— al comprar una pizza grande de 35.56 cm.

La oferta aplica en pizzas de especialidad, Super Cheese y Limited Time Offer , por lo que los clientes podrán aprovechar para disfrutar sus combinaciones favoritas o probar nuevas opciones del menú y únicamente la oferta es válida en mostrador, asimismo está sujeto a disponibilidad.

Sin embargo, no es válida en la compra de pizzas de Pepperoni, Queso, Deep Deep Dish o Italian Cheese Bread.

Cada pedido incluye una sola orden de Crazy Puffs gratis, y la oferta estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2025 en las sucursales participantes del país. (Consulta la lista al final de la nota)

Little Caesars

Con esta promoción, Little Caesars busca consentir a sus clientes con un toque extra de sabor durante la temporada navideña . Así que si eres fan de la pizza y los Crazy Puffs, los Martes Navideños son la oportunidad perfecta para darte un gusto sin gastar de más.

Consulta tiendas participantes: AQUÍ

EE