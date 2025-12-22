Un pequeño avión de la Marina de México que transportaba a un joven paciente y a otras siete personas se estrelló el lunes cerca de Galveston, causando la muerte de al menos cinco personas, informaron las autoridades.

Cuatro de los ocupantes eran miembros de la Marina y cuatro eran civiles, incluido un niño, informó la Secretaría de Marina en un comunicado. Hasta el momento no se ha precisado quiénes se encuentran entre las víctimas fatales.

Entre los civiles viajaban dos integrantes de la Fundación Michou y Mau, organización sin fines de lucro que brinda apoyo a niños mexicanos con quemaduras graves.

La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que cinco personas murieron en el accidente, cuya causa permanece bajo investigación.

¿Cómo sucedió?

El siniestro ocurrió la tarde del lunes cerca de Galveston, una ciudad costera del sureste de Texas ubicada a unos 80 kilómetros de Houston.

En un comunicado, la Marina de México señaló que la aeronave participaba en una misión médica cuando sufrió el accidente y aseguró que se investigará el origen del siniestro. La dependencia también informó que colabora con las autoridades locales en las labores de búsqueda y rescate.

Equipos de la Administración Federal de Aviación (FAA) y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) se desplazaron al lugar, según confirmó el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Por su parte, la Oficina del Sheriff del Condado de Galveston indicó que personal de su unidad de buceo, drones y rescate acudió a la zona del impacto.

“La investigación del incidente sigue en curso y se dará a conocer más información conforme esté disponible”, señaló la dependencia en Facebook, exhortando al público a evitar el área para permitir las labores de emergencia.

Galveston, una isla turística conocida por sus playas, se encontraba bajo condiciones de niebla durante la tarde del lunes. Según Cameron Batiste, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, un banco de niebla redujo la visibilidad a unos 800 metros alrededor de las 14:30 horas, fenómeno que podría persistir hasta la mañana del martes.

