Así es el avión de la Marina involucrado en accidente en Galveston

La Secretaría de Marina (Semar) informó que hoy, por la tarde, una aeronave militar mexicana sufrió un incidente mientras realizaba una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau, durante su aproximación a las inmediaciones de Galveston, Texas.

De acuerdo con la dependencia, tras el accidente se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate en coordinación con autoridades locales estadounidenses.

Viajaban dos pilotos y seis pasajeros, incluido un paciente pediátrico

El vuelo médico se aproximaba al Aeropuerto Internacional Scholes en condiciones de densa niebla, cuando la aeronave se estrelló en un punto ubicado al oeste de la calzada, según reportes de autoridades locales. En el avión viajaban dos pilotos y seis pasajeros, incluido un paciente pediátrico que requería atención especializada por quemaduras, presuntamente en el hospital Shriner's Children de Galveston.

La Guardia Costera de Estados Unidos informó que recibió una llamada de emergencia alrededor de las 15:15 horas. De acuerdo con los primeros reportes, el avión cayó justo al oeste de la calzada y varias personas terminaron en el agua. Hasta ese momento, el estado de salud de los ocupantes era desconocido.

Datos preliminares de seguimiento aéreo indican que la aeronave operaba bajo el indicativo ANX1209 y había partido del Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en Monterrey, con destino a Galveston. El radar perdió contacto con el avión alrededor de las 3:02 de la tarde, mientras sobrevolaba la bahía, poco antes del aterrizaje.

Autoridades del condado informaron que equipos de buceo de la oficina del sheriff acudieron al lugar del accidente, ubicado al norte del Aeropuerto Internacional Scholes. El Departamento de Seguridad Pública de Texas encabeza la investigación y solicitó a la población evitar la zona mientras continúan las labores de emergencia.

En el lugar se observó el traslado de al menos cuatro ambulancias hacia el Hospital John Sealy, perteneciente a la Rama Médica de la Universidad de Texas en Galveston. De acuerdo con reportes de escáner policial, una de las víctimas es menor de edad. Una mujer se encontraba consciente con una fractura expuesta en la pierna, mientras que un hombre recibía maniobras de reanimación cardiopulmonar. Otra persona estaba siendo extraída de la aeronave.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el estado de salud final de todos los ocupantes ni han detallado las causas del accidente, el cual continúa bajo investigación.

Las bases de datos de seguimiento de aviación identifican la aeronave involucrada como un Beechcraft King Air 350i, un avión bimotor turbohélice de corto alcance, ampliamente utilizado tanto en el ámbito civil como militar para misiones de transporte, entrenamiento, vigilancia y apoyo médico.

De acuerdo con el sitio especializado en aviones, AirTeamImages, el King Air 350 es una evolución del modelo 200 y cuenta con mejoras estructurales como winglets, mayor capacidad de peso y mejor desempeño operativo. Está equipado con dos motores Pratt and Whitney Canada PT6A, reconocidos por su fiabilidad y uso extendido en aviación militar y ejecutiva.

Este modelo puede transportar entre ocho y once pasajeros, alcanza velocidades de crucero cercanas a los 283 millas por hora y tiene un techo operativo de hasta 35 mil pies. Su alcance máximo supera las mil 700 millas náuticas, lo que lo convierte en una aeronave adecuada para vuelos regionales y misiones humanitarias de respuesta rápida.

