Viernes, 03 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

CDMX: 9 albercas GRATIS en Gustavo A. Madero para disfrutar esta Semana Santa

Las albercas gratuitas estarán disponibles en la alcaldía hasta el próximo domingo 12 de abril

Por: Judith Montserrat Martínez Orozco y SUN .

Las albercas estarán disponibles de 10:00 de la mañana a 05:00 de la tarde. ESPECIAL/PEXELS

Las albercas estarán disponibles de 10:00 de la mañana a 05:00 de la tarde. ESPECIAL/PEXELS

Con motivo de la Semana Santa 2026, la alcaldía de la Ciudad de México Gustavo A. Madero invitó a los ciudadanos a darse un chapuzón en las NUEVE albercas que estarán disponibles en distintos puntos de la demarcación hasta el próximo domingo 12 de abril... ¡son GRATIS!

LEE: Los mejores 'day pass' en Guadalajara para disfrutar esta Semana Santa

Estas albercas estarán disponibles en un horario de 10:00 de la mañana a 05:00 de la tarde como una alternativa para familias, niñas, niños y jóvenes que permanecerán en la ciudad durante este periodo vacacional.

¿Qué albercas GRATIS hay en la alcaldía Gustavo A. Madero?

Si vives en la Ciudad de México y te interesa un plan vacacional con poco presupuesto, entonces podrías ir a pasar un agradable momento con tu familia y amigos a las albercas que durante 7 horas estarán disponibles de forma gratuita. Los espacios habilitados son:

     
  • Centro Deportivo Rosendo Arnaiz, en la colonia Guadalupe Tepeyac.
  • Centro Deportivo Leona Vicario, en Campestre Aragón.
  • Deportivo Margarita Maza de Juárez, en Nueva Industrial Vallejo.
  • Deportivo Nueva Atzacoalco.
  • Centro Integral de Desarrollo Humano "José Emilio Pacheco", en CTM Atzacoalco.
  • Deportivo Aquiles Serdán, en Casas Alemán.
  • Ciudad Deportiva Carmen Serdán, en Loma La Palma.
  • Deportivo Miguel Hidalgo y Costilla.
  • Pueblo de San Juan de Aragón.

¿Qué reglas hay para poder usar las albercas gratis de Gustavo A. Madero esta Semana Santa 2026?

Para ingresar a las albercas, las y los asistentes deberán llevar traje de baño, sandalias y toalla; además, se permitirá el acceso con flotadores y juguetes acuáticos.

LEE: ¿Piensas nadar en un río, lago o presa en Semana Santa? ¡Esta advertencia de la Conagua te interesa!

El alcalde de la Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, afirmó que esta medida permite a la ciudadanía disfrutar su tiempo libre en espacios públicos como una alternativa a los gastos considerables que implica para muchas familias salir de la capital durante Semana Santa... ¡al agua patos, y a disfrutar!

JM
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones