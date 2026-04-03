Con motivo de la Semana Santa 2026, la alcaldía de la Ciudad de México Gustavo A. Madero invitó a los ciudadanos a darse un chapuzón en las NUEVE albercas que estarán disponibles en distintos puntos de la demarcación hasta el próximo domingo 12 de abril ... ¡son GRATIS!

Estas albercas estarán disponibles en un horario de 10:00 de la mañana a 05:00 de la tarde como una alternativa para familias, niñas, niños y jóvenes que permanecerán en la ciudad durante este periodo vacacional.

¿Qué albercas GRATIS hay en la alcaldía Gustavo A. Madero?

Si vives en la Ciudad de México y te interesa un plan vacacional con poco presupuest o, entonces podrías ir a pasar un agradable momento con tu familia y amigos a las albercas que durante 7 horas estarán disponibles de forma gratuita. Los espacios habilitados son:

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Centro Deportivo Rosendo Arnaiz, en la colonia Guadalupe Tepeyac.

Centro Deportivo Leona Vicario, en Campestre Aragón.

Deportivo Margarita Maza de Juárez, en Nueva Industrial Vallejo.

Deportivo Nueva Atzacoalco.

Centro Integral de Desarrollo Humano "José Emilio Pacheco", en CTM Atzacoalco.

Deportivo Aquiles Serdán, en Casas Alemán.

Ciudad Deportiva Carmen Serdán, en Loma La Palma.

Deportivo Miguel Hidalgo y Costilla.

Pueblo de San Juan de Aragón.

¿Qué reglas hay para poder usar las albercas gratis de Gustavo A. Madero esta Semana Santa 2026?

Para ingresar a las albercas , las y los asistentes deberán llevar traje de baño, sandalias y toalla; además, se permitirá el acceso con flotadores y juguetes acuáticos.

El alcalde de la Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, afirmó que esta medida permite a la ciudadanía disfrutar su tiempo libre en espacios públicos como una alternativa a los gastos considerables que implica para muchas familias salir de la capital durante Semana Santa... ¡al agua patos, y a disfrutar!

JM

