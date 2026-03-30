Gobierno y apps de movilidad negocian viajes en aeropuertos de México

El jueves de la semana pasada plataformas digitales de movilidad integrantes de Alianza In México, Uber, DiDi e InDrive fueron recibidas por funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de la Secretaría de Gobernación (SeGob), con el fin de iniciar un diálogo orientado a construir una solución viable para la operación de todas las modalidades de movilidad en los aeropuertos del país.

Con esta reunión se marcó el inicio formal de una mesa de trabajo en la que las plataformas digitales de movilidad y las autoridades trabajarán conjuntamente en el diseño de soluciones en materia de movilidad terrestre en aeropuertos, que pongan en el centro del diálogo al usuario y su derecho a elegir, y a los conductores y su derecho a trabajar libremente.

Para las empresas que forman Alianza In México, esta convocatoria representa un paso importante, ya que por mucho tiempo han manifestado la necesidad de diálogo.

"Si bien se busca una solución regulatoria de largo plazo, hoy apremia encontrar una solución inmediata en virtud de que nos encontramos a menos de 80 días del inicio de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, y los aeropuertos del país serán la puerta de entrada de millones de visitantes de México y del mundo", indicó Alianza In México, en un comunicado.

En ese sentido, consideran que es fundamental avanzar en una solución eficaz en términos de ubicación, accesibilidad, seguridad y experiencia del usuario.

Alianza In México agradece la disposición de las autoridades y participará en estas mesas con propuestas concretas, basadas en evidencia y en la experiencia operativa del sector en cientos de ciudades y aeropuertos alrededor del mundo.

El objetivo es garantizar que los usuarios ya sean turistas, viajeros de negocios, personas con movilidad limitada o familias, cuenten con opciones de movilidad modernas, seguras y accesibles. El sector confía en que este proceso de diálogo derivará en acuerdos que beneficien a todas las partes.

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KR