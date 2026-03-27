El periodo vacacional de Semana Santa representa uno de los descansos más esperados dentro del calendario escolar en México ya que esto significa dos semanas de pausa en las actividades académicas.

¿Cuándo terminan las vacaciones de Semana Santa 2026 para los estudiantes?

La organización del ciclo escolar 2025-2026 detalla que el periodo de asueto comprende del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril, por lo que el regreso a clases oficial es el lunes 13 de abril del 2026.

Esta distribución permite que tanto alumnos como profesores cuenten con diez días hábiles de descanso, sin contar los fines de semana previos y posteriores. Según lo estipulado en el acuerdo 05/06/24 (publicado originalmente en el Diario Oficial de la Federación para ciclos vigentes), la autoridad educativa mantiene la facultad de ajustar estos días para garantizar el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos.

Es importante señalar que, aunque el calendario es nacional, existen ciertos procesos administrativos que ocurren de forma paralela.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

No obstante, la fecha de regreso es inamovible para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. La SEP enfatiza que este retorno marca el inicio de la fase de consolidación de aprendizajes previa a la evaluación final del ciclo.

¿Cuándo inician las vacaciones de verano según la SEP?

Tras el regreso el 13 de abril, el calendario escolar aún contempla algunas fechas de suspensión por sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE) y días de descarga administrativa.

El ciclo escolar actual (en su fase 2025-2026) tiene previsto su fin de actividades ordinarias durante el mes de julio, lo que convierte a este regreso tras la Semana Santa en el "último estirón" académico para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

JM

