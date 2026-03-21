Tras el último depósito realizado en febrero de 2026, estudiantes, madres, padres y tutores beneficiarios de la Beca Rita Cetina están atentos a la información oficial sobre el siguiente pago del programa del Gobierno de México. Con la llegada de abril, surge la duda sobre si este mes tendrá dispersión de recursos para los alumnos de educación básica.

Los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar explican que la Beca Rita Cetina opera con un esquema de pagos bimestrales, no mensuales. Esto quiere decir que los apoyos económicos se entregan cada dos meses, agrupando los periodos correspondientes. Además, el programa contempla depósitos durante 10 meses del año, excluyendo julio y agosto por el periodo vacacional.

En este contexto, el pago realizado en febrero correspondió al primer bimestre del año (enero-febrero). Por lo tanto, el siguiente depósito deberá cubrir el bimestre marzo-abril. Sin embargo, hasta el momento, no se ha publicado el calendario oficial con las fechas exactas de pago para este periodo.

ESPECIAL / Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez

Esto implica que abril sí forma parte del siguiente bimestre a dispersar, aunque la entrega depende de la programación oficial que emita la Secretaría del Bienestar. Como en otros programas sociales, los pagos se realizan de manera escalonada, conforme a la letra inicial del primer apellido del beneficiario.

¿Cuánto paga la Beca Rita Cetina en 2026?

Para 2026, el programa entrega distintos montos según el nivel educativo. En primaria, las familias que se unen por primera vez reciben un pago anual de 2 mil 500 pesos por estudiante, destinado a útiles escolares y uniformes. En contraste, las que ya eran beneficiarias desde ciclos anteriores siguen con un apoyo de mil 900 pesos bimestrales.

En el caso de secundaria, el apoyo es de mil 900 pesos bimestrales por estudiante, con excepción del bimestre julio-agosto. Además, en hogares con más de un alumno en este nivel, se otorgan 700 pesos adicionales por cada estudiante registrado.

¿Cuándo empiezan los pagos de abril de 2026?

Ante la falta de fechas confirmadas para el depósito correspondiente al bimestre marzo-abril, la recomendación es mantenerse atentos a los anuncios oficiales. Será a través de estos canales donde se dé a conocer el calendario de pagos y los días específicos en los que cada beneficiario recibirá su apoyo económico.

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