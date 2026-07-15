A un año y nueve meses del inicio de la actual administración federal, el Gobierno de México informó que los homicidios dolosos registran una disminución del 48%, al pasar de un promedio diario de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 45.4 en junio de 2026.

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que esta reducción equivale a 41 asesinatos menos por día y la atribuyó a la Estrategia Nacional de Seguridad basada en cuatro ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, así como coordinación entre los tres órdenes de Gobierno.

Sostuvo que la estrategia también redujo otros delitos de alto impacto y que mantendrán operativos y acciones coordinadas para disminuir homicidios, robos y extorsiones.

La secretaria del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que el primer semestre de 2026 registró el promedio diario de homicidios más bajo desde 2016. No obstante, ocho Entidades concentran todavía 54% de estos delitos, encabezadas por Guanajuato, Baja California, Chihuahua y Sinaloa.

Para el especialista en seguridad David Saucedo, la baja en homicidios es un indicador positivo, pero aún es pronto para hablar de una tendencia definitiva. Señaló que se deben fortalecer las fiscalías, combatir la impunidad y confirmar la reducción con cifras sostenidas, además de evaluar su impacto en delitos como desaparición, extorsión y cobro de piso.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que entre octubre de 2024 y junio de 2026 fueron detenidas más de 59 mil 500 personas por delitos de alto impacto, además del aseguramiento de 31 mil armas de fuego.

En materia de extorsión, precisó que mil 674 presuntos responsables fueron capturados en el último año y el delito está a la baja.

CT