Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de julio de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 15 de julio anticipa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 59%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 16 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Viernes 17 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Sábado 18 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Domingo 19 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Lunes 20 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 13

Martes 21 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Miércoles 22 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

