Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de julio de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 15 de julio anticipa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 59%.Jueves 16 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Viernes 17 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Sábado 18 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Domingo 19 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Lunes 20 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 13Martes 21 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Miércoles 22 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos