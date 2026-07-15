Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de julio de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 15 de julio prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 71% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 26 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 58%.Jueves 16 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26Viernes 17 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27Sábado 18 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Domingo 19 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Lunes 20 de julio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Martes 21 de julio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Miércoles 22 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Zapopan