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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de julio de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de julio de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 15 de julio prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 71% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 26 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 58%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 16 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Viernes 17 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27

Sábado 18 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Domingo 19 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Lunes 20 de julio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Martes 21 de julio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Miércoles 22 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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