El general de división piloto aviador de Estado Mayor, Miguel Eduardo Hernández Velázquez, asumió el cargo de Inspector y Contralor General del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional (GN), durante una ceremonia oficial realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

El acto fue presidido por el general de división de Estado Mayor Enrique Martínez López, oficial Mayor de la Defensa, quien dio posesión del cargo y subrayó la relevancia del órgano de inspección y contraloría dentro de las Fuerzas Armadas. Durante su intervención, destacó que esta instancia es responsable de la supervisión, fiscalización y auditoría del personal, el material y las instalaciones, en sus aspectos técnicos, administrativos y financieros.

Asimismo, se señaló que la labor del Inspector y Contralor General incluye la revisión del adiestramiento de los integrantes y de las unidades que se encuentran al servicio de la Nación, función considerada fundamental para el correcto desempeño institucional del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Durante la ceremonia también se refrendó el compromiso institucional con los valores de lealtad, honor y disciplina, así como con el fortalecimiento de los órganos que integran la Secretaría de la Defensa Nacional, considerados pilares para el desarrollo y funcionamiento de las Fuerzas Armadas.

Miguel Eduardo Hernández Velázquez cuenta con mención honorífica por su participación en la campaña contra el narcotráfico, así como con una mención honorífica adicional por haber compuesto el himno de la Fuerza Aérea Mexicana. Nació el 29 de septiembre de 1962 y causó alta el 1 de septiembre de 1976 en el Heroico Colegio Militar, en Tlalpan, Ciudad de México.

El 1 de septiembre de 1981 ingresó a la Escuela Militar de Aire, dependiente del Colegio del Aire, ubicada en Zapopan, Jalisco. A lo largo de su carrera profesional ha realizado diversos cursos, entre ellos la formación de oficiales del arma de infantería en el Heroico Colegio Militar, el curso de instructor del curso básico de paracaidismo militar y la formación de oficiales pilotos aviadores en la Escuela Militar de Aviación.

También cursó estudios como el curso básico de entrenamiento táctico, el curso de aplicación y adiestramiento táctico, el curso de mando y Estado Mayor aéreo, así como la licenciatura en administración militar en la Escuela Superior de Guerra. Es licenciado en derecho por la Universidad de Guadalajara y realizó cursos de Estado Mayor en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile, además de un diplomado en ciencia política aplicada en la Universidad de Chile.

