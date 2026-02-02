La búsqueda de los 10 trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp, reportados como desaparecidos en la sierra del municipio de Concordia, se intensificó con un amplio despliegue de fuerzas federales y estatales. El operativo incluye la movilización de mil 190 elementos de seguridad, así como apoyo aéreo con helicópteros artillados y aeronaves de la Fuerza Aérea.

El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, informó a través de su cuenta de X que, por instrucciones presidenciales, a partir de este domingo se fortalecieron las acciones para localizar a los trabajadores. Detalló que el despliegue está integrado por 800 elementos del Ejército, 270 de las Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional y 20 elementos ministeriales. Estas acciones cuentan con el respaldo de tres helicópteros artillados y dos aviones T-6C Texan.

Rocha Moya aseguró que el operativo se concentra en la zona serrana de Concordia, donde se realizan recorridos terrestres y aéreos como parte de las labores de búsqueda, con el objetivo de dar con el paradero de los trabajadores desaparecidos y esclarecer los hechos.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que se mantiene abierta una carpeta de investigación relacionada con la desaparición de los mineros, además de un operativo permanente de búsqueda en coordinación con fuerzas federales. La autoridad estatal indicó que las indagatorias continúan en curso.

Llegan dos mil 800 agentes

