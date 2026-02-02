Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 2 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 2 de febrero determina que estará con nubes dispersas con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Sábado 7 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Domingo 8 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Lunes 9 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

