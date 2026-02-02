Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 2 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 2 de febrero determina que estará con nubes dispersas con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 37%.Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10Sábado 7 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Domingo 8 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Lunes 9 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún