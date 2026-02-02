Lunes, 02 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 2 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 2 de febrero de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 2 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 2 de febrero determina que estará con nubes dispersas con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Sábado 7 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Domingo 8 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Lunes 9 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey
Clima en Tonalá
Clima en El Salto
Clima en Zapopan
Clima en Guadalajara
Clima en Tapalpa
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Chapala
Clima en Mazamitla
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Cancún

Temas

  • Clima en Ciudad de México
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones