Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 2 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este lunes 2 de febrero anticipa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Según se informó, el clima presenta un 64% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 49%.Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18Miércoles 4 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Viernes 6 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Sábado 7 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Lunes 9 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20