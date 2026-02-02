Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 2 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este lunes 2 de febrero anticipa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se informó, el clima presenta un 64% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 49%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Miércoles 4 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Viernes 6 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Sábado 7 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Lunes 9 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20

