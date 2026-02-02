Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 2 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 2 de febrero anticipa que estará con nubes con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 58%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Jueves 5 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Viernes 6 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Sábado 7 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Cancún