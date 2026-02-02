Lunes, 02 de Febrero 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 2 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 2 de febrero anticipa que estará con nubes con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 58%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Jueves 5 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Viernes 6 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Sábado 7 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

