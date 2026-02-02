Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 2 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 2 de febrero anticipa que estará con nubes con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 58%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Jueves 5 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Viernes 6 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Sábado 7 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

