INAPAM tiene descuento en estas farmacias de Guadalajara en 2026

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo público enfocado en brindar apoyo a personas de 60 años y más, con el objetivo de mejorar su calidad de vida mediante diversos programas y beneficios.

Estos apoyos incluyen descuentos de hasta 50% en servicios como transporte, ropa, alimentos, actividades recreativas y culturales, y salud. Respecto a este último rubro existen una serie de descuentos en farmacias ubicadas en Guadalajara, como parte del programa federal de apoyos dirigidos a las personadas adultas mayores.

Estos beneficios buscan reducir el impacto económico que representa la compra de medicamentos y productos de salud, uno de los principales gastos para este sector de la población, quienes al presentar la credencial vigente del INAPAM podrán obtener rebajas directas en establecimientos afiliados al programa.

Farmacias de Guadalajara con descuento INAPAM en 2026

De acuerdo con el directorio vigente de beneficios del INAPAM, en el municipio de Guadalajara hay farmacias locales que mantienen convenios activos para otorgar descuentos a personas adultas mayores durante todo el año.

Entre los establecimientos registrados se encuentran:

Farmacia Pelayo. Ubicada en Juárez #88, Colonia Villa Purificación, ofrece un descuento del 15 % en medicamentos y productos de farmacéutica presentando la tarjeta INAPAM.

Farmacia del Pacífico. En Abasolo #7, Colonia Villa Purificación, el beneficio corresponde a un 10 % de descuento con credencial vigente.

Farmacia Galénica. Situada en Libertad #1482-B, Colonia Centro, también otorga un 10 % de descuento a adultos mayores con tarjeta INAPAM.

Los porcentajes de descuento pueden variar dependiendo de la farmacia, el tipo de producto y las políticas internas de cada establecimiento. En algunos casos, los beneficios no son acumulables con otras promociones, por lo que se recomienda a los usuarios consultar directamente en el punto de venta antes de realizar su compra.

Este esquema de apoyos forma parte de una estrategia más amplia orientada a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, facilitando el acceso a bienes y servicios esenciales. En materia de salud, el ahorro en medicamentos representa un factor clave para la continuidad de tratamientos y el control de enfermedades crónicas.

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios verificar previamente los descuentos disponibles y llevar siempre su credencial INAPAM, ya que los convenios pueden actualizarse o modificarse a lo largo del año.

