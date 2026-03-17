Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron un cargamento de cuatro toneladas y media de cigarrillos de procedencia ilícita en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La acción se realizó como parte de trabajos de inteligencia orientados a detectar mercancía ilegal que pretendía ingresar al país. Personal naval comisionado en la terminal aérea, en coordinación con la Subdirección de Operación Portuaria y Aduanera (OPA), efectuó la revisión de un cargamento transportado vía aérea.

Durante la inspección, los elementos detectaron irregularidades en la documentación y en las características del envío. Tras la revisión, localizaron 300 cajas que contenían 180 mil cajetillas de cigarrillos, equivalentes a tres millones 600 mil cigarrillos.

De acuerdo con las autoridades, la mercancía asegurada tiene un valor comercial estimado de 18 millones 540 mil pesos.

El cargamento permanece bajo resguardo de la autoridad aduanera mientras se realizan las verificaciones correspondientes para determinar su legalidad y, en su caso, proceder conforme a la normatividad vigente.

La Semar señaló que este tipo de mercancía ilícita suele estar vinculada con redes de contrabando, por lo que su detección y aseguramiento contribuye a prevenir afectaciones a la economía nacional y a combatir actividades ilegales.

Asimismo, la dependencia reiteró su compromiso de fortalecer los mecanismos de inteligencia y control en puntos estratégicos del país, así como la cooperación entre autoridades para detectar mercancía irregular.

Con estas acciones, indicó la institución, se busca combatir el contrabando, proteger la economía nacional y garantizar el cumplimiento del Estado de derecho en las operaciones comerciales que ingresan al territorio nacional a través de las terminales aéreas.

CT