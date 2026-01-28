El pasado viernes 23 de enero, dos vehículos federales utilizados para el traslado de brigadistas del programa Salud Casa por Casa fueron robados en la comunidad de San Juan Peyotán, en el municipio Del Nayar, Nayarit.

El delito ocurrió mientras la brigada de salud, integrada por 10 personas, realizaba consultas domiciliarias a adultos mayores y personas con discapacidad en la zona. La Secretaría de Salud (Ssa) descartó las versiones de que el personal que viajaba en dichas unidades se encontraba desaparecido, afirmando que todos se encuentran bien.

"De inmediato se dio aviso a la Defensa, cuyo personal apoyó en el traslado de los Servidores de la Nación y los Servidores de la Salud", explicó la dependencia en una ficha informativa sobre los hechos.

Te puede interesar: Despiden a seis de las víctimas de la masacre de Salamanca

Además, indicó que se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de Nayarit y la Fiscalía General de la República (FGR) debido al hurto, uno de los cuales ya fue recuperado.

La Secretaría de Salud afirmó que este programa continúa operando con normalidad y reconoció la labor de quienes trabajan "para llevar apoyos a quienes más lo necesitan en cada rincón del país".

Secretaría de Bienestar niega desaparición de personal

La Secretaría de Bienestar negó la desaparición de 20 médicos del programa Salud Casa por Casa, en Nayarit, el pasado 23 de enero de 2026.

A través de una tarjeta informativa explicó que una brigada de 10 médicos y dos Servidores de la Nación, se trasladaron a la Sierra de Nayarit para realizar consultas médicas domiciliarias a los adultos mayores y personas con discapacidad de la región.

La dependencia detalló que fueron robadas dos unidades en las que se trasladaron, pero el personal médico se encuentra bien, y fueron apoyados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"Es falso que Servidores de la Salud y de la Nación del programa Salud Casa por Casa se encuentren desaparecidos. El personal está bien gracias a la intervención oportuna y al apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)", aseguró en la tarjeta informativa.

Lee también: Profeco llama a revisar más de mil motocicletas por fallos en software

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB



