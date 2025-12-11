Este jueves el juez Brian M. Cogan, de la corte del Distrito Este de Nueva York, aceptó aplazar la fecha de sentencia de Ismael "El Mayo" Zambada, como había solicitado la defensa hace unos días.

Cogan fijó como fecha para la audiencia de sentencia el 13 de abril de 2026 a las 10:00, hora local.

La defensa deberá presentar el memorándum de sentencia y cualquier objeción al informe de presentación de sentencia antes del 30 de marzo de 2026.

El martes pasado, en un documento dirigido a Cogan, el abogado defensor Frank Pérez había solicitado posponer 90 días la fecha de audiencia de la sentencia, programada anteriormente para el 12 de enero de 2026 , bajo el argumento de que necesitaba más tiempo para preparar “memorándum de sentencia” a nombre del exlíder del Cártel de Sinaloa. Explicó que "una parte sustancial" de la "evidencia de mitigación se debe obtener de individuos ubicados en regiones de México que actualmente experimentan altos niveles de violencia e inestabilidad".

Mantente informado: Sheinbaum evita hablar del Nobel de la Paz a María Corina Machado

Ello, abundó, ha creado complicaciones logísticas para "organizar conversaciones, obtener cartas y asegurar otra información de contexto de parte de testigos y familiares". Señaló que ha habido retrasos en viajes y comunicaciones y que algunos de los individuos requeridos apenas confirmaron su disponibilidad para asistir.

Pérez subrayó que el aplazamiento "se hace de buena fe y no con el propósito de retrasar" el proceso. El abogado aseguró que su intención es presentar un memorándum "que ayude a la Corte a emitir su sentencia".

En agosto pasado, "El Mayo" se declaró culpable de los cargos de narcotráfico que se le imputan. También admitió que sobornó a policías, mandos militares y políticos mexicanos a lo largo de tres décadas para facilitar sus actividades criminales.

Además de la sentencia que se le fije, el juez Cogan determinó que deberá pagar una multa reparatoria de 15 mil millones de dólares.

Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en un aeropuerto cercano a El Paso, Texas, junto con Joaquín Guzmán. Éste último confesó haber secuestrado al "Mayo" para entregarlo a las autoridades estadounidenses, por considerar que eso le ayudaría en su proceso en Estados Unidos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

