Este martes 13 de enero, el Estado de México (Edomex) y Michoacán reportan bloqueos en importantes vías carreteras: por un lado, transportistas del centro de México denuncian presuntos actos de extorsión, para lo cual exigen a intervención del Gobierno; mientras que en el estado del occidente, integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán han tomado al menos tres importantes arterias.

Edomex

La protesta en el centro del país fue convocada por la Asociación de Rutas Hermanas, cuyos integrantes acusaron que las autoridades no han atendido las denuncias presentadas por presuntos cobros excesivos, extorsiones y robo de autopartes en los terrenos donde la Policía guarda los vehículos retirados por estacionar en lugares prohibidos, conocidos como corralones.

Los transportistas señalaron que, en algunos casos, las grúas trasladan las unidades involucradas en accidentes a corralones ubicados a largas distancias, incluso fuera del Estado de México, como en Pachuca, para exigir pagos elevados que pueden alcanzar hasta los 50 mil pesos.

Desde alrededor de las 09:00 horas, las unidades fueron movilizadas en:

La carretera Chalco–Cuautla

Autopista México–Puebla

Circuito Exterior Mexiquense

Calzada Ignacio Zaragoza

Avenida Bordo de Xochiaca

Carretera México–Texcoco

Estos bloqueos provocaron afectaciones a la circulación en varios municipios.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov), en la actual administración operaban 96 corralones, de los cuales solo tres contaban con concesión, una situación que, según la dependencia, facilitaba abusos.

Los manifestantes advirtieron que los bloqueos podrían extenderse durante el día como parte de un "megabloqueo" en distintas vialidades de la entidad, mientras esperan una respuesta de las autoridades estatales.

Michoacán

Por otro lado, hacia el occidente de México, el Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de Michoacán reporta tres bloqueos vigentes: en la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas, en el tramo Uruapan-Nueva Italia km 102+000; la carretera Morelia-Guadalajara, en el tramo Carapan-Zamora km 109+300; y la carretera Carapan-Playa Azul, en el tramo Carapan-Uruapan km 42+000 .

Las movilizaciones fueron convocadas por integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán y, hasta el cierre de esta nota, no hay más detalles de las exigencias de esta organización.

Con información de EFE.

