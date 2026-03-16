SAT dio aval reciente a asociación a la que AMLO invitó a donar

La asociación civil Humanidad con América Latina, a la cual el ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la ciudadanía de nuestro país realizar donaciones para el pueblo cubano, fue recientemente autorizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para recibir aportaciones.

Al corte del 9 de marzo, la organización aparece en la lista de donatarias autorizadas, revocadas o canceladas y pendientes de publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo con el documento, la entidad sin fines de lucro obtuvo su autorización el 9 de marzo de 2026 y está registrada ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con la clave HAL260217NZ8.

Una revisión del certificado muestra que éste tiene una vigencia de cuatro años, por lo que estará vigente hasta el 9 de marzo de 2030. En el listado, la asociación aparece bajo el rubro “L”, es decir, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, abarcado en el artículo 79, fracción XXV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR); y está pendiente de publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

El artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta se refiere a que ciertas organizaciones no pagan Impuesto Sobre la Renta, siempre que no tengan fines de lucro y cumplan con las condiciones de la ley.

Tras el mensaje del expresidente, varios funcionarios respondieron al llamado y compartieron capturas de pantalla de las aportaciones realizadas. Entre ellos se encuentran: Julia Álvarez Icaza, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México y Javier Hidalgo Ponce, secretario del Deporte en la CDMX.

El Universal

Sus salidas del retiro

Después de concluir su administración (2018-2024) y antes de pronunciarse sobre la situación en Cuba, Andrés Manuel López Obrador ha salido en dos ocasiones de su retiro de la vida pública.

La primera ocurrió el 30 de noviembre de 2025, cuando reapareció para anunciar la publicación de su libro “Grandeza”, editado por la española Planeta.

La segunda fue el 3 de enero, cuando condenó lo que calificó como una intervención militar estadounidense en Venezuela para capturar al mandatario Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

CT