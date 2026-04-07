El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó este 06 de abril del 2026 que inauguró tres nuevos Módulos de Servicios Tributarios (MST) en la Ciudad de México y Michoacán . Esta decisión estratégica busca erradicar las largas filas y acercar los trámites esenciales a los ciudadanos.

A través de un comunicado publicado ensus redes sociales, el SAT detalló que habilitó estos espacios gracias a una colaboración con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y gobiernos municipales, sumando así 169 oficinas a nivel nacional. Con este movimiento, el fisco mexicano responde a la creciente demanda de citas y optimiza la experiencia de los contribuyentes que requieren regularizar su situación fiscal de manera urgente.

¿Dónde están los nuevos módulos del SAT inaugurados en abril del 2026?

Los ciudadanos ya pueden agendar sus citas en estas nuevas ubicaciones estratégicas . En la Ciudad de México, los módulos operan dentro de las tiendas SuperIssste Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, y SuperIssste Culhuacán, en Coyoacán : estas dos sedes capitalinas tienen la capacidad de atender a más de un millón 200 mil personas, aliviando la saturación de otras oficinas centrales.

#ComunicadoSAT



El SAT informa que, en cumplimiento a lo establecido en el Plan Maestro 2026, a partir del 6 de abril se pusieron en operación tres nuevos Módulos de Servicios Tributarios (MST) en:



�� Ciudad de México, dentro de tiendas SUPERISSSTE, gracias a la colaboración con… pic.twitter.com/OpjJREQpO0— SATMX (@SATMX) April 7, 2026

Por su parte, el tercer módulo abrió sus puertas en la Casa de la Cultura de la Plaza Cívica Morelos, en Zacapu Centro, Michoacán . Este espacio brindará servicio a cerca de 76 mil contribuyentes de la región, demostrando un esfuerzo claro por descentralizar la atención gubernamental y llevarla a zonas con alta demanda.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

¿Qué trámites puedes hacer en los nuevos módulos del SAT?

Quienes acudan a estas nuevas oficinas encontrarán un catálogo completo de servicios que resuelven las necesidades fiscales más apremiantes, entre ellas los siguientes trámites:

TRÁMITE DEL RFC: Los asesores del SAT gestionan la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para personas físicas, un requisito indispensable para cualquier trabajador o emprendedor.

Los asesores del SAT gestionan la para personas físicas, un requisito indispensable para cualquier trabajador o emprendedor. LA E.FIRMA: Además, los usuarios pueden tramitar por primera vez, renovar o revocar su e.firma, la herramienta digital que valida la identidad en múltiples plataformas gubernamentales.

Además, los usuarios pueden tramitar por primera vez, renovar o revocar su e.firma, la herramienta digital que valida la identidad en múltiples plataformas gubernamentales. CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL: Los módulos también facilitan la actualización de datos fiscales y la entrega inmediata de la Constancia de Situación Fiscal , un documento que los empleadores solicitan constantemente para el correcto timbrado de nómina.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

¿Cómo agendar una cita en los nuevos módulos del SAT? Los contribuyentes deben ingresar al portal oficial CitaSAT, seleccionar su estado, elegir el módulo de Iztapalapa, Coyoacán o Zacapu , y escoger el horario disponible.

¿Qué documentos necesito para tramitar la e.firma en estas oficinas? Debes presentar una identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio reciente y una memoria USB para guardar tus archivos digitales.

¿Tienen algún costo los trámites en los nuevos módulos del SAT? No, todos los servicios que ofrece el Servicio de Administración Tributaria, incluyendo la inscripción al RFC y la emisión de constancias, resultan completamente gratuitos y no requieren intermediarios.

Mantenerse al día con las disposiciones fiscales evita multas y facilita el crecimiento profesional o empresarial de cualquier ciudadano… ¡aprovecha estos módulos ahora!

JM

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

