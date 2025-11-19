SAT abre nuevos módulos en ESTOS estados

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, como parte de sus estrategias de fortalecimiento de los servicios a las y los contribuyentes, abrió dos nuevos Módulos de Servicio Tributario (MST) en Tulum, Quintana Roo, y Tekax, Yucatán.En un comunicado, la dependencia informó que estas acciones forman parte del Plan Maestro 2025, con lo que busca impulsar la instalación de módulos en comunidades con crecimiento poblacional y económicos.Con lo anterior, el SAT señaló que espera un mejoramiento en las coberturas en esas regiones y un aumento en la disponibilidad de citas, facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales y promoviendo una cultura contributiva.En el caso del módulo de Yucatán, se encuentra en Calle 53, número 202-bis, Colonia Centro, Tekax, al interior del Palacio Municipal.Mientras que el de Tulum, se ubica en Calle Ook Kot, Manzana 130, región 3, lote 2, local 5.Asimismo, el SAT destacó que estas sedes contarán con los siguientes servicios:Con ello, el SAT reafirmó su compromiso para continuar trabajando para garantizar espacios accesibles, modernos y eficientes a nivel nacional para las y los contribuyentes.El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV