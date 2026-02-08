Los casos de sarampión en municipios de Hidalgo encienden las alertas y, ante este escenario, la demarcación de Tlahuelilpan implementó medidas preventivas obligatorias, como el uso de cubrebocas en el tianguis que se instala los días martes en esa localidad.

Considerado uno de los más grandes del estado, este tianguis se instala todos los martes con cientos de vendedores y personas que acuden a realizar sus compras, por lo cual la alcaldía informó a la población que, derivado de esta contingencia sanitaria, será obligatorio el uso de cubrebocas.

"Estas disposiciones son de carácter preventivo y estarán vigentes hasta nuevo aviso" , de acuerdo con la presidencia municipal. Con ello se busca proteger la salud de la población y reducir riesgos de contagio.

Pidieron que tanto los comerciantes como los asistentes colaboren con el cumplimiento de esta medida sanitaria, ya que advirtieron que existen casos activos de sarampión cercanos a la zona. La medida entrará en vigor a partir del próximo martes.

La Secretaría de Salud dio a conocer que en Hidalgo se registran siete casos confirmados de sarampión en los municipios de Pachuca, Actopan y Santiago de Anaya. Se trata de tres menores de edad y cuatro adultos.

Sobre esta enfermedad, el gobernador del estado, Julio Menchaca, indicó que su administración mantiene vigilancia ante las alertas registradas en otras entidades.

Señaló que se ha reforzado la vacunación y las medidas básicas de prevención, por lo que hizo un llamado a la población a acudir a inmunizarse en caso de que el esquema de vacunación no esté completo.

Respecto al uso de cubrebocas en las escuelas, dijo que solo se aplicará si las condiciones lo hacen necesario. Además, destacó que son recomendaciones y que se respetará el derecho de las personas, pero reiteró el llamado a la solidaridad para proteger a la ciudadanía.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF