El funcionario Adán Augusto López anunció este 1 de febrero que deja el cargo como coordinador de las y los Senadores de Morena y presentó a Ignacio Mier, su sustituto en este puesto legislativo .

Desde la cuenta oficial de las y los Senadores de Morena, el partido anunció la retirada de Adán Augusto, quien, aseguraron, "se concentrará en el corazón de nuestro movimiento: la operación territorial a nivel nacional, junto al pueblo", con el fin de continuar con la agenda política de Morena.

Sale Adán Augusto, entra Ignacio Mier. X / @MorenaSenadores

¿Quién es Ignacio Mier? Aquí una breve semblanza

Junto con el anuncio de su salida de la coordinación de Morena, que se suscitó luego de la sesión de Congreso General de este 1 de febrero de 2026, el partido también dio a conocer que este puesto legislativo lo ocupará el senador Ignacio Mier, quien encabezará " los trabajos de nuestra mayoría, y seguir cumpliéndole al pueblo de México ".

Originario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el 2000, con licenciatura en Administración de Empresas , se convirtió en subsecretario de Gestión Social del Programa de Acción y Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional en 1998, luego de dejar el cargo de presidente del Comité Directivo Estatal en Puebla.

Fue en 2017 que se unió al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y pasó a fungir como delegado en Durango . Un año después, Mier pasó a ser parte del equipo de la campaña de candidato a gobernador en el proceso electoral extraordinario de Puebla.

En el mismo 2018, comenzó su administración como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el máximo órgano colegiado de gobierno en los congresos mexicanos, en la Cámara de Diputados por Morena.

Hoy, el ahora senador se convierte en el coordinador del partido guinda en el Senado de la República .

Este 1 de febrero, Ignacio Mier se convierte en el coordinador de Morena en el Senado de la República. X / @MorenaSenadores

Te recomendamos: Incendian seis vehículos sobre la avenida Niños Héroes

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF