Santander reporta fallas en la app; equipo técnico trabaja en solucionar el incidente

El banco Santander registró fallas en su aplicación móvil este viernes 30 de enero, lo que generó problemas para acceder al servicio ; sin embargo, detalló que su equipo técnico ya concentra todos sus esfuerzos para solucionar los inconvenientes lo antes posible.

De acuerdo con los primeros reportes, las fallas comenzaron alrededor de la 13:00 horas de este 30 de enero , lo que generó complicaciones para las personas que esperaban recibir su pago quincenal durante este viernes.

Sin embargo, la institución respondió mediante un comunicado difundido en sus canales oficiales, en el que aseguró que los especialistas de su equipo técnico ya están aplicando todos sus esfuerzos para solucionar la intermitencia en el servicio y lamentó las molestias que esto pudiera causar.

“Estamos presentando una intermitencia en nuestra app Santander. Nuestro equipo técnico ya se encuentra revisando el incidente. Lamentamos los inconvenientes ocasionados”, escribió la compañía.

Hasta el momento no se ha informado cuándo se restablecerá el servicio por completo; no obstante, se exhorta a los usuarios a mantenerse atentos a los canales oficiales de Santander para conocer las actualizaciones del caso y saber cuándo se solucionarán los problemas.

Es importante destacar que estas fallas temporales no afectan los servicios presenciales en sucursales ni la atención telefónica ; únicamente impactan la operación digital de la aplicación móvil, por lo que los usuarios aún pueden realizar trámites de manera presencial mientras se restablece el servicio.

