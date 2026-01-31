Sábado, 31 de Enero 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 31 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este sábado 31 de enero informa que estará con nubes con 12 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 15 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 70%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.

Según se informó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 10

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

