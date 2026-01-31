Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 31 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 31 de enero informa que estará con nubes con 12 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 15 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 70%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.Según se informó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 10Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto