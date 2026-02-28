Sandra Cuevas pide protección a Harfuch y señala a sus enemigos

Durante la madrugada de este sábado 28 de febrero, Sandra Cuevas publicó un video en el que denunció haber sido vigilada durante las últimas tres semanas en su domicilio particular en la alcaldía Cuauhtémoc y en los domicilios de sus negocios personales, así como en sus traslados.

De acuerdo con Cuevas, la vigilancia estaría registrada en las cámaras dispuestas en dichos domicilios, además de que habría sido alertada por su equipo de seguridad.

Ante ello, la exalcaldesa solicitó protección especial al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, y puso la responsabilidad de su seguridad en dos personas que señaló como enemigos: Dr. Ricardo Monreal Ávila, Diputado Federal de Morena, y a Alejandra Rojo de la Vega, actual alcalde de Cuahtémoc.

Además de ello, Cuevas aclaró que, pese a que ha sido vinculada con varios sujetos como El Choco, El Benoni, El Cariguante y El Topo, todos ellos sujetos detenidos por situaciones diversas, ella no ha tenido relaciones más allá de las laborales o sentimentales según sea el caso. Por lo que señaló que diversos medios quieren dejarla ver como una mujer vinculada con el crimen organizado y que responda por las acciones de los otros.

Mensaje para @OHarfuch: Mi vida está en peligro y hago responsables al Dr. Ricardo Monreal Ávila, Diputado Federal y a Ale Rojo de la Vega, encargada de la alcaldía #Cuauhtémoc. #SandraCuevasMX pic.twitter.com/mD3IxXVOhi— Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) February 28, 2026

