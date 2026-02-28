Con la captura y posterior muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", toda la información con relación al líder del Cártel Nueva Generación (CNG) se ha vuelto de interés común. Hoy se conocen más detalles sobre el capo, incluido su verdadero nombre.

Sobre sus características físicas solo se sabe lo que muestran los registros policiales de ese entonces, en los que se observa un hombre de tez clara, ojos pequeños, cabello negro y contextura delgada.

"El Mencho" era originario de la comunidad agrícola de El Naranjo, en el municipio de Aguililla, situado en el estado de Michoacán, donde nació el 17 de julio de 1966.

¿Cuál era el verdadero nombre de “El Mencho”?

El capo fue registrado como Rubén Oseguera Cervantes, pero luego adoptó —por razones que se desconocen— el nombre de Nemesio y de su diminutivo surgió el apodo "El Mencho" , afirmó Carlos Flores, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), quien ha estudiado por años la violencia en México y el CNG.

Siendo muy joven, Oseguera Cervantes migró junto a su familia a Estados Unidos y se estableció en California. Allí se casó con Rosalinda González Valencia e inició su relación con la organización criminal de "Los Cuinis", liderada por su cuñado Abigael González Valencia "El Cuini".

Tras su arresto en 1992 por tráfico menor de heroína y pasar tres años en prisión, Oseguera Cervantes fue deportado a México por las autoridades estadounidenses .

De regreso a Michoacán, comenzó a trabajar de manera más estrecha con el clan de los González Valencia, que estaban emparentados con el capo Armando Valencia Cornelio, alias "El Maradona", líder del desaparecido cártel del Milenio.

Historia delictiva de “El Mencho” en México

Flores indicó que fue en esa etapa —a mediados de los 90— que Oseguera Cervantes "entra en contacto con una organización significativa", que llevaba a cabo operaciones de tráfico de cocaína con grupos colombianos y estaba asociada con traficantes del estado norteño de Sinaloa.

Oseguera Cervantes se vinculó de manera más estrecha a Valencia Cornelio y trabajó para él como uno de sus pistoleros.

Ante la cruenta disputa que surgió con grupos que operaban en Michoacán, la organización de Valencia Cornelio y el clan de los González Valencia se trasladaron al vecino estado de Jalisco, donde se aliaron a traficantes sinaloenses.

Luego de la detención de Valencia Cornelio en 2003, los González Valencia y Oseguera Cervantes comenzaron a trabajar en Jalisco con Ignacio "Nacho" Coronel , uno de los operadores financieros del Cártel de Sinaloa y socio del capo condenado Joaquín "Chapo" Guzmán.

El liderazgo del cártel del Milenio lo asumió Óscar Nava Valencia, transformándose en un brazo armado del Cártel de Sinaloa para enfrentar a Los Zetas.

La captura de Nava Valencia en 2009 y el asesinato un año después de Coronel a manos de militares, profundizaron las divisiones dentro de la organización. Uno de los bandos encabezados por "El Mencho" se unió a Erik Valencia Salazar, alias "El 85", para conformar el CNG hacia 2009.

En menos de dos décadas, Oseguera Cervantes logró consolidar una poderosa organización de miles de integrantes , que según la DEA tiene presencia en 21 de los 32 estados de México, superando al Cártel de Sinaloa, que se estima opera en 19 estados del país. Según las autoridades mexicanas, el CJG opera en 36 países.

Flores atribuyó el rápido crecimiento del CNG a varios factores, entre ellos las políticas de seguridad que implementó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) que propinó duros golpes al Cártel de Sinaloa, que incluyeron la captura por última vez de "El Chapo" Guzmán en enero del 2016 y su extradición a Estados Unidos un año después. Esa política le despejó el camino al CJNG para ampliar su territorio y operaciones.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

