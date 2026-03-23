Gobierno de Sinaloa prepara apoyo para producción de maíz

El gobierno del estado de Sinaloa por primera vez va apoyar con recursos propios, para que junto con los apoyos federales, los productores de maíz blanco que van a cosechar 4 millones de toneladas tengan un precio rentable, tomando en cuenta que el precio internacional del grano se fija actualmente en 3 mil 500 pesos tonelada.

Durante su tradicional conferencia semanal, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya explicó que las negociaciones para la comercialización del maíz con industriales parten de un precio internacional de tres mil 500, más mil pesos de base, dan una cotización de 4 mil 500 pesos tonelada.

A partir de este monto, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum analiza el monto de los apoyos que se van a otorgar por parte de la federación a los productores, por lo que su administración, por primera vez, va a apoyar con recursos propios, para que el precio final que se alcance sea rentable para los hombres del campo.

Citó que por primera vez, se va a poner en práctica la responsabilidad compartida entre estado y federación, por lo que su administración va a aportar una cantidad significativa para que los productores de grano obtengan un precio atractivo para sus cosechas de maíz que se inician el próximo mes.

Ismael Bello Esquivel, secretario de Agricultura y Ganadería del Estado dijo que ya están muy adelantadas las pláticas con los industriales de harinas y del sector pecuario, en cuanto al compromiso de adquirir los cuatro millones de toneladas que se van a levantar

Aseguró que las ventas anticipadas de este grano ya están garantizadas ya que el gobierno federal determinó suspender las importaciones de maíz, durante el lapso que duren las trillas y ventas de las cosechas de Sinaloa.

Bello Esquivel estimó que el levantamiento de las cosechas en el estado significará una derrama de 20 mil millones de pesos, tomando en cuenta sobre los factores actuales del precio internacional y la base.

MF