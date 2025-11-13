Samuel García anuncia inversión de mil MDD en Nuevo León

El Gobierno de Nuevo León aclaró ayer que la inversión de mil millones de dólares (MDD) anunciada por el gobernador Samuel García no será realizada por la empresa estadounidense Nvidia, sino por la compañía nacional Cipre Holdings.

El proyecto consiste en la construcción de un centro de datos ecológico de Inteligencia Artificial (AI-GDC, por sus siglas en inglés), que utilizará tecnología de Nvidia. “Nvidia no invierte, vende la tecnología”, señaló Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión del estado, quien precisó que la firma estadounidense solo proveerá los chips y servicios necesarios para el data center.

El gobernador García había informado en sus redes sociales que Nvidia sería responsable de la inversión para levantar “el primer Green Data Center de Inteligencia Artificial en México, y obviamente estará en Nuevo León”. La declaración fue rectificada posteriormente por las autoridades estatales.

Fuentes consultadas por EFE confirmaron que Nvidia no tiene planes de invertir en Nuevo León, aunque sigue siendo uno de los principales proveedores de chips de IA para gigantes tecnológicos como Microsoft, Google y Amazon. Actualmente, la empresa es la más cotizada del mundo, con una capitalización cercana a los 5 billones de dólares.

El proyecto de Cipre Holdings reafirma el interés de Nuevo León por atraer inversiones en tecnología y sostenibilidad, aunque la participación de Nvidia se limitará a la provisión de hardware y software especializado para el centro de datos.