La prevención en salud es uno de los aspectos más promovidos de la medicina actual, aunque en la práctica muchas personas acuden al médico únicamente cuando presentan síntomas o cuando una enfermedad ya se encuentra en una etapa avanzada. Los chequeos médicos preventivos permiten detectar padecimientos antes de que generen complicaciones graves, lo que facilita tratamientos oportunos y mejora significativamente el pronóstico de los pacientes.

Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), autoridades sanitarias en México y agencias de salud de Estados Unidos coinciden en que las revisiones periódicas son una de las herramientas más eficaces para reducir la mortalidad asociada a enfermedades crónicas.

De acuerdo con la OMS, el tamizaje o “screening” consiste en identificar enfermedades no diagnosticadas en personas aparentemente sanas mediante pruebas médicas antes de que se presenten síntomas. La detección temprana permite iniciar tratamientos oportunos y evitar que muchas enfermedades progresen a etapas más graves.

En México, la Secretaría de Salud indica que el diagnóstico temprano permite prevenir complicaciones asociadas con enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión o diversos tipos de cáncer, padecimientos que representan una de las principales causas de muerte en el país.

Las autoridades sanitarias coinciden en que incluso cuando una persona se siente saludable, es recomendable realizar evaluaciones periódicas. Muchos padecimientos pueden desarrollarse durante años sin manifestaciones evidentes. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que los chequeos regulares permiten detectar factores de riesgo como colesterol elevado, presión arterial alta o alteraciones en la glucosa.

En el caso del cáncer, los programas de tamizaje permiten identificar tumores en etapas iniciales, cuando las probabilidades de tratamiento exitoso son mayores. De igual forma, en enfermedades cardiovasculares o metabólicas, el monitoreo constante ayuda a prevenir complicaciones graves como infartos o accidentes cerebrovasculares.

Sin embargo, muchas personas acuden al médico sólo cuando los síntomas ya afectan su calidad de vida. La OMS insiste en que fortalecer la prevención es uno de los principales retos de los sistemas de salud, ya que la detección temprana permite salvar vidas y reducir costos médicos.

La recomendación de especialistas es clara: acudir al médico de manera regular debe formar parte del cuidado personal, al igual que una alimentación equilibrada, la actividad física y evitar el consumo de tabaco.

Toma en cuenta las señales de alerta

Aunque los chequeos deben realizarse de manera preventiva, existen señales que indican la necesidad de acudir al médico. Entre ellas destacan fatiga persistente, cambios repentinos de peso, dolor en el pecho, dificultad para respirar, alteraciones en la piel, dolores de cabeza frecuentes o cambios en hábitos intestinales o urinarios.

En Guadalajara, la Unidad de Patología Clínica promueve activamente la cultura de la prevención mediante chequeos médicos diseñados para detectar de manera temprana factores de riesgo asociados con enfermedades como diabetes, hipertensión o problemas hepáticos y renales.

El laboratorio ofrece análisis de sangre, pruebas hormonales, estudios de microbiología, inmunología y perfiles completos de salud que permiten a los médicos obtener un panorama integral del paciente.

Estos servicios pueden adaptarse a la edad, antecedentes familiares y estilo de vida de cada persona, lo que facilita diagnósticos más precisos y oportunos.

Autoridades de salud en México también impulsan programas de autocuidado que promueven hábitos saludables, esquemas de vacunación actualizados y revisiones médicas periódicas como parte de la prevención.

¿Cuándo hay que checarse?

La frecuencia de los chequeos médicos depende de factores como la edad, el sexo, los antecedentes familiares y el estilo de vida de cada persona. No obstante, especialistas recomiendan que los adultos se sometan al menos a un examen general anual.

Este chequeo básico incluye medición de presión arterial, peso, evaluación de hábitos de vida y estudios de laboratorio como niveles de glucosa -relacionados con diabetes- y creatinina, que permite evaluar la función renal.

Las recomendaciones varían por etapa de vida. Entre los 18 y 39 años se sugiere vigilar indicadores generales de salud y detectar factores de riesgo. A partir de los 35 años, se recomienda iniciar pruebas para detectar prediabetes o diabetes tipo 2, especialmente en personas con sobrepeso o antecedentes familiares.

Entre los 40 y 49 años, las evaluaciones suelen ser más completas, con énfasis en el riesgo cardiovascular. Después de los 50 años, se recomienda mantener chequeos anuales e incorporar pruebas de detección de cáncer, como estudios de colon o mastografías en mujeres.

Además de detectar enfermedades, estos estudios permiten evaluar hábitos de vida y prevenir padecimientos relacionados con alimentación, sedentarismo o consumo de tabaco.

Chequeos recomendados por cada grupo de edad

18 a 39 años

Peso, índice de masa corporal

Presión arterial

Perfil de colesterol

Glucosa en sangre (según factores de riesgo)

Revisión general y evaluación de hábitos

Salud sexual y reproductiva



35 años en adelante (enfocado en riesgo metabólico)

Detección de prediabetes y diabetes tipo 2

Control de peso y circunferencia abdominal



40 a 49 años

Monitoreo cardiovascular más frecuente

Perfil lipídico completo

Evaluación metabólica integral

Exámenes de función hepática (según riesgo)



50 años y más

Chequeo general anual

Pruebas de detección de cáncer (colon, mama, próstata según sexo)

Control de glucosa, colesterol y presión arterial

Evaluación de salud ósea (osteoporosis)



En cualquier edad

Evaluación médica ante signos de alerta

Revisión de hábitos (alimentación, actividad física, tabaco)

Actualización de esquema de vacunación

CT