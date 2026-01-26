La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno federal, a través del Gabinete de Seguridad, trabaja de manera coordinada con las autoridades de Guanajuato y la Fiscalía Estatal para identificar y detener a los responsables del ataque perpetrado por un grupo armado en un campo deportivo de Salamanca, que dejó un saldo de 11 personas fallecidas y 12 lesionadas.Durante su conferencia matutina, la mandataria precisó que, por el momento, la investigación del caso se encuentra a cargo de la Fiscalía del Estado."Hizo un comunicado la propia gobernadora y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato y el Gobierno de México a través del gabinete, pues está en coordinación con ellos para poder dar con los responsables, y le pediríamos al gabinete que pudiera dar más información, pero hubo un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato", dijo."¿Este caso sería atraído por cómo se desarrolló y por el armamento?", se le insistió."Los lleva en este momento la fiscalía de Guanajuato", respondió.Ayer domingo, el Gobierno Municipal de Salamanca reportó que 11 personas murieron y 12 resultaron heridas en el ataque armado registrado la tarde de este domingo en el campo de futbol de la comunidad Loma de Flores.Las víctimas fueron atacadas a balazos mientras se encontraban reunidas en el campo deportivo.La agresión fue perpetrada por hombres armados que ingresaron a la cancha durante un partido de futbol.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA