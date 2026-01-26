La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno federal, a través del Gabinete de Seguridad, trabaja de manera coordinada con las autoridades de Guanajuato y la Fiscalía Estatal para identificar y detener a los responsables del ataque perpetrado por un grupo armado en un campo deportivo de Salamanca, que dejó un saldo de 11 personas fallecidas y 12 lesionadas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria precisó que, por el momento, la investigación del caso se encuentra a cargo de la Fiscalía del Estado.

Lee también: Esta es la respuesta de Guanajuato tras masacre en Salamanca

"Hizo un comunicado la propia gobernadora y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato y el Gobierno de México a través del gabinete, pues está en coordinación con ellos para poder dar con los responsables, y le pediríamos al gabinete que pudiera dar más información, pero hubo un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato", dijo.

"¿Este caso sería atraído por cómo se desarrolló y por el armamento?", se le insistió.

"Los lleva en este momento la fiscalía de Guanajuato", respondió.

Te recomendamos: Así fue el ataque que dejó 11 muertos y 12 heridos en Salamanca

Ayer domingo, el Gobierno Municipal de Salamanca reportó que 11 personas murieron y 12 resultaron heridas en el ataque armado registrado la tarde de este domingo en el campo de futbol de la comunidad Loma de Flores.

Las víctimas fueron atacadas a balazos mientras se encontraban reunidas en el campo deportivo.

La agresión fue perpetrada por hombres armados que ingresaron a la cancha durante un partido de futbol.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA