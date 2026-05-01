SAT confirma que delincuentes realizan fraudes con supuesto saldo a favor; así puedes prevenirlo

Tras el cierre del periodo para presentar la declaración anual de personas físicas correspondiente a 2025, cientos de contribuyentes permanecen a la espera de recibir su saldo a favor.

Esta situación ha sido aprovechada por ciberdelincuentes, quienes han intensificado el envío de mensajes falsos para engañar a los usuarios y obtener su información personal o bancaria.

Alertan por mensajes falsos sobre devoluciones

Diversas personas han reportado la recepción de SMS y notificaciones en redes sociales que aparentan provenir del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Estos mensajes suelen incluir textos como “reembolso pendiente” o “último día para reclamar tu devolución”, acompañados de enlaces sospechosos.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advirtió que estas ligas pueden redirigir a páginas fraudulentas diseñadas para robar datos sensibles. Además, explicó que los estafadores suelen generar sensación de urgencia para presionar a las víctimas a actuar sin verificar la información.

Ante esto, las autoridades recomiendan no dar clic en enlaces desconocidos, evitar responder estos mensajes, no compartir datos personales y eliminar este tipo de contenido para prevenir riesgos.

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SAT aclara cómo consultar tu saldo a favor

El SAT reiteró que no envía mensajes de texto ni enlaces para gestionar devoluciones de impuestos, por lo que cualquier comunicación de este tipo debe considerarse sospechosa. La única forma segura de revisar el estatus de una devolución es a través de los canales oficiales.

Para consultar tu saldo a favor, debes ingresar al portal oficial del SAT, acceder a la sección de trámites y servicios, y dirigirte al apartado de devoluciones. Desde ahí, podrás consultar el estado de tu solicitud utilizando tu RFC y contraseña o tu firma electrónica.

Este proceso permite verificar si la devolución está en revisión, fue rechazada o ya se encuentra en proceso de pago, evitando así caer en fraudes digitales.

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