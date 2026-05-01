CFE: Cómo contratar internet; conoce precios de los paquetes

El servicio de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos se consolida en 2026 como una alternativa accesible de conectividad en México. A través de un esquema de prepago , los usuarios pueden elegir entre distintos paquetes de datos móviles o internet portátil (MiFi), con precios que se ajustan a diferentes necesidades.

Cómo contratar el internet de CFE en 2026

El proceso de contratación es completamente digital y se realiza desde el sitio oficial cfeinternet.mx. Primero, debes ingresar a la plataforma y seleccionar el tipo de servicio: chip SIM para celular o módem portátil (MiFi).

Posteriormente, es necesario verificar la cobertura ingresando tu código postal, ya que el servicio no está disponible en todas las zonas. Una vez confirmado, podrás elegir el paquete que más te convenga, ya sea mensual, semestral o anual.

Finalmente, realizas el pago en línea y el dispositivo será enviado a tu domicilio a través de Servicio Postal Mexicano (Sepomex), listo para activarse.

Precios y paquetes disponibles

Los planes de CFE Internet destacan por su flexibilidad. En la modalidad móvil, el paquete básico de 5 GB tiene un costo de 150 pesos mensuales, 680 semestrales o mil 350 anuales.

También hay opciones de mayor capacidad, como 10 GB por 270 pesos al mes y 20 GB por 380 pesos mensuales . Para quienes requieren internet portátil, los planes MiFi comienzan desde 95 pesos al mes, ofreciendo alternativas prácticas para conectar varios dispositivos.

Beneficios y puntos clave

Uno de los principales atractivos es que se trata de un servicio de prepago, lo que permite controlar el gasto sin contratos forzosos. Además, algunos paquetes incluyen acceso a redes sociales y llamadas.

La CFE también cuenta con un programa social que ofrece chips gratuitos con 5 GB, minutos y mensajes para sectores vulnerables. A esto se suman miles de puntos de WiFi público bajo la red “CFE Internet para todos”, disponibles en distintos espacios del país.

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