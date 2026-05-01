Ley de tránsito: Cambios en mayo eliminan los vidrios polarizados y prometen multas de hasta 13 mil pesos para estos autos

El uso de vidrios polarizados, una práctica común y popularizada en todo México por brindar personalidad a los vehículos, privacidad y protección solar a los pasajeros, se enfrenta a nuevas y estrictas restricciones legales. En varios estados del país, se ha iniciado una campaña para eliminar su uso , y el estado de Hidalgo no es la excepción.

De acuerdo con el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, un nuevo reglamento de tránsito entró en vigor en abril de 2026 , trayendo consigo importantes ajustes, especialmente en lo que respecta a los vidrios polarizados.

La nueva ley de tránsito en Hidalgo establece claramente que no se permiten este tipo de materiales en los vidrios de los vehículos. La razón principal detrás de esta prohibición es que los vidrios polarizados impiden la visibilidad en el interior del vehículo , lo que puede generar problemas de seguridad.

Las sanciones por el incumplimiento de esta normativa son significativas. Las multas pueden ir desde las 3 hasta las 110 UMAS, lo que se traduce en un rango económico que va desde los 350 pesos hasta los 13 mil pesos.

Estas multas se aplicarán conforme a los reglamentos municipales derivados de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial del Estado de Hidalgo, y comenzaron a regir desde el mes de abril.

Seguridad vial: La razón detrás de la eliminación de vidrios polarizados

Es importante destacar que, si bien hay ajustes en las multas en general, la prohibición del uso de vidrios polarizados es una de las medidas más relevantes. Esta decisión busca mejorar la seguridad vial y la visibilidad para las autoridades y otros conductores .

Estos cambios reflejan un esfuerzo por parte de las autoridades para regular de manera más estricta el tránsito vehicular y garantizar la seguridad de todos los usuarios de las vías . Los automovilistas en Hidalgo deben estar al tanto de estas nuevas disposiciones para evitar sanciones y contribuir a un entorno vial más seguro.

La eliminación de los vidrios polarizados es un paso más en esta dirección, buscando priorizar la visibilidad y la seguridad por encima de consideraciones estéticas o de privacidad.

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